أول سيدة تدير مركزًا إعلاميًّا لنادٍ سعودي .. من هي خلود عطار؟

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الوحدة، أمس الخميس، عن تعيين الإعلامية وسيدة الأعمال خلود عطار لتولي منصب مديرة المركز الإعلامي في النادي الوحداوي خلال الفترة المقبلة.

وذكر نادي الوحدة، عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن النادي تعاقد مع شركة كاف والتي ترأسها خلود عطار لإدارة المركز الإعلامي للنادي.

وأكد حساب نادي الوحدة أن خلود عطار هي أول سيدة تُدير مركزًا إعلاميًّا لنادٍ سعودي.

السيرة الذاتية:

ويذكر أن خلود عطار تملك شهادة بكالوريوس في تصميم الجرافيك، كما تُعد أول سعودية تملك ترخيص الحصول على الأفلام السينمائية وتوزيعها.

كما أن الإعلامية وسيدة الأعمال خلود عطار هي المدير الإبداعي لـ مجلة Design منذ عام 2006 في مدينة جدة.

جدير بالذكر أن خلود عطار قالت: إنها ستقوم بتعيين متحدثًا رسميًّا لنادي الوحدة خلال الفترة المقبلة.

وقبل تعيين خلود عطار لرئاسة المركز الإعلامي في نادي الوحدة، توجهت إدارة الوحدة بالشكر إلى عاطف الأحمدي المدير السابق للمركز الإعلامي في نادي الوحدة.

وكانت الإعلامية خلود عطار قامت بإعادة نشر تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تُشير إلى قُرب توليها منصب مديرة المركز الإعلامي في نادي الوحدة؛ ما يدل على صحة الأنباء.

وقبل تولي خلود عطار منصب مديرة المركز الإعلامي في نادي الوحدة، كان النادي وافق على رحيل اللاعب عبدالله الشمري إلى صفوف نادي الحزم، لتدعيم صفوفه الدفاعية في الموسم الجديد 2019-2020.