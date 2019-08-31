أُم الخمسة في حفر الباطن تشكو لـ”المواطن” فصلها تعسفيًّا باتصال: “لا نريدك”!

المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

اشتكت المواطنة منيرة المطيري التي تعمل في كافتيريا الكلية الأدبية بجامعة حفر الباطن من فصلها دون سابق إنذار أو أسباب.

وقالت المطيري في اتصال مع “المواطن”: “إنها تعول 5 من أبنائها وتسكن في شقة إيجار وقد تراكمت عليها الديون وفواتير الكهرباء.

وأضافت: مَن قام بفصلي هو وافد سوري تفاجأت باتصال منه يبلغني بالاستغناء عن خدماتي، وعند سؤالي له عن سبب فصلي قال لي “لا نريدك”.

وتابعت المطيري: حصلت على شهادات شكر وتقدير للتفاني بالعمل وبعدها أتفاجأ بفصلي دون سابق إنذار !

وحول المقطع المتداول أوضحت المطيري أن الهدف من تسجيله هو توصيل صوتي لمعالي مدير الجامعة الدكتور محمد آل ناجي إلا أنني استغربت من انتشاره في وسائل مواقع التواصل الاجتماعي .

بدورها تواصلت “المواطن” مع المشرف على كافتيريا الكلية وقال: “إن سبب فصل الموظفة يعود لعدم تنفيذها للأوامر، وأنه تم فصل ٣ معها من أجل التسوية فيما بينهن وتم تغيير طاقم الكافتيريا بالكامل ما عدا “مُسنة” لم يتم الاستغناء عنها.

وفي السياق ذاته، تواصلت “المواطن” مع مدير مكتب العمل بحفر الباطن وكذلك مع مدير مكتب العمل بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن المقبل إلا أنه لم يتم الرد حتى إعداد هذا التقرير.