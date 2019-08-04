إجازة العيد تبدأ نهاية دوام اليوم وهذه ضوابط تكليفات العمل

إجازة العيد تبدأ نهاية دوام اليوم وهذه ضوابط تكليفات العمل

2019/08/05
الساعة 12:36 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت وزارة الخدمة المدنية، أن إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع العام تبدأ بنهاية دوام اليوم الاثنين 4 ذي الحجة، وستكون العودة للعمل يوم الأحد 17 ذي الحجة من العام 1440هـ وفقًا لتقويم أم القرى.

وقالت الخدمة: إنه يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال أيام العطلات الرسمية بإجازة بدلًا من مكافأة العمل الإضافي وذلك وفق الضوابط الآتية: أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة، عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين.

وتابعت أن على الموظف المكلف أن يتمتع بإجازة التعويض خلال سنة من تاريخ نهاية التكليف، ولا يؤثر التمتع بهذه الإجازة على مـا يستحقه من إجازات عاديـة، مع إبلاغ الموظف المكلف بذلك.



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