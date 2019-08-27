إحصائية مميزة تدعم الزعيم قبل مباراة الاتحاد والهلال

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والهلال اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

الاتحاد والهلال

وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية مميزة لآخر 6 لقاءات جمعت بين الفريقين في جميع البطولات، حيث أكد أن الزعيم تجنب الخسارة فيهم، وذلك قبل مباراة الاتحاد والهلال اليوم.

وجاءت نتائج الزعيم في آخر 6 مباريات ضد العميد كالتالي؛ الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم انتهت مباراة الاتحاد والهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، قبل أن تتكرر النتيجة ذاتها في المواجهة التالية.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم مباراة الاتحاد والهلال التالية بنتيجة 2/1، قبل أن يفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ونجح الأزرق في تحقيق الفوز على العميد بهدفين دون رد في آخر لقاء جمع بينهما.

مباراة الاتحاد والهلال

ويأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد والهلال اليوم، لتسهيل مهمة النمور في لقاء الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا 2019.

على الجانب الآخر، يسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الاتحاد والهلال اليوم، لتسهيل مهمتهم في لقاء الإياب، وحسم التأهل إلى الدور التالي على ملعبهم ووسط جماهيرهم.