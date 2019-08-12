إخلاء حاج باكستاني من طوارئ منى لمدينة الملك عبدالله

المواطن - واس

نقلت وزارة الصحة فجر اليوم حاجا باكستانيا يبلغ من العمر 64 عاما من مستشفى الطوارئ في مشعر منى إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة عن طريق الإخلاء الجوي.

وتمت عملية نقل الحالة عبر الإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع الإخلاء الطبي في القيادة العامة لطيران الأمن، حيث يعاني الحاج من وذمة رئوية وقصور بالشريان التاجية,وبعد تشخيص حالتها تم التنسيق الفوري لنقلها بالإخلاء الطبي.

وفي المدينة الطبية بدأت إجراءات علاج الحاجة وإجراء التدخل الطبي اللازم لإنقاذ حياته.

وتسعى وزارة الصحة إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المريضة بشكل سريع إلى جميع المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة وخاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية والحالات الإصابية وحالات العناية المركزة الخطرة التي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.