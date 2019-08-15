إخلاء وأمطار غزيرة في اليابان مع وصول كروسا

المواطن - متابعة

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنها تتوقع هطول أمطار يمكن أن تبلغ مستويات غير مسبوقة جنوب غرب اليابان حيث يتجه الإعصار الاستوائي كروسا الذي تسبب باضطرابات كبيرة في حركة النقل على نطاق واسع.

وصباح الخميس كان الإعصار الذي تحول إلى عاصفة مدارية حادة طبقاً للمعايير الدولية، يبعد عشرات الكيلومترات عن الطرف الجنوبي لجزيرة شيكوكو، فيما ترافق الإعصار رياح تبلغ سرعتها 110 كلم في الساعة مع هبات قد تصل سرعتها إلى 160 كلم في الساعة.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية أن هذه الرياح يمكن أن “تحرك أشياء واليقظة مطلوبة”، ويخشى هطول أمطار يمكن أن تصل إلى 1،2 متر خلال 24 ساعة.

وبالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن الرياح، تتخوف السلطات من الفيضانات ومن ارتفاع كبير مؤقت لمستوى سطح البحر وانهيارات أرضية.

وفي تدبير احترازي، قررت شركات النقل إلغاء الرحلات بين الجزر الجنوبية الغربية ورحلات خطوط السكك الحديد السريعة، لا سيما بين أوساكا وكوكورا.

وألغيت أيضاً حوالي 700 رحلة، منها أكثر من 400 لأبرز شركتين يابانيتين وحدهما، الخطوط الجوية اليابانية و”أول نيبون إيرلاينز” (إيه إن إيه).

وفضلت مصانع تعليق إنتاجها، واختُصرت لقاءات رياضية وغيرها من الأنشطة أو ألغيت.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً بأن إعصار كروسا يتجه صوب جزر شيكوكو وكيوشو في صباح اليوم.

وتسبب كروسا في إلغاء 679 رحلة وعدد كبير من خدمات القطارات في غرب اليابان، تاركاً المسافرين عالقين في ذروة موسم العطلات الصيفية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.

وحذر خبراء الأرصاد من أن كروسا يمكن أن يتسبب في سقوط كميات خطيرة من الأمطار في بعض المناطق، وحثوا السكان على البقاء في حالة يقظة إزاء الانهيارات الطينية وارتفاع منسوب مياه الأنهار والأمواج العالية.