إدواردو: صنعت التاريخ في الهلال

المواطن - محمد سمعه

قال البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال: إنه نجح في صناعة التاريخ مع نادي أزرق العاصمة خلال الخمسة مواسم التي قضاها مع الفريق.

وتحدث كارلوس إدواردو قائلًا: إنه موسمي الخامس مع الهلال، وهذا الأمر يسعدني للغاية، ألعب في نادٍ كبير له تاريخ وأعطاني الكثير في مسيرتي مع كرة القدم، سننافس جميعًا على المسابقات هذا الموسم، لتحقيق أهدافنا.

وأضاف إدواردو: تمكنت من صناعة التاريخ داخل الهلال، بالعمل الجاد والأهداف الكثيرة والتي سجلتها بجانب الألقاب والتي حققتها مع الفريق.

وكان اسم كارلوس إدواردو ارتبط بالرحيل عن صفوف الهلال في صيف العام الحالي، وسط اهتمام من ناديي العين وشباب الأهلي دبي في الإمارات، بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

حسم التعادل السلبي بالأمس مباراة الاتحاد والهلال، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث أُقيمت المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

خرجت المباراة بالتعادل السلبي، وسط توقعات قبل اللقاء بأن المباراة ستشهد أهدافًا من الفريقين؛ نظرًا لقوة التنافس بينهما.

السبب الأول يعود إلى الحذر الشديد من قبل المدرب رازفان لوشيسكو مدرب الهلال والتشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد، حيث كان يُفكر كل منهما في تأمين مرماه واللعب بأسلوب دفاعي؛ حفاظًا على نظافة الشباك.

سبب آخر، كان وراء التعادل السلبي، وهي الأخطاء التحكيمية من قبل حكم الأسترالي كريس بيث، حيث لم يحتسب ركلتي جزاء لـ الهلال مقابل ركلة جزاء لنادي الاتحاد في الشوط الثاني من عمر المباراة.

ويذكر أن السبب الثالث، هو عدم استثمار الفرص الهجومية القليلة التي أُتيحت للفريق الهلالي في آخر 20 دقيقة من عمر مباراة الاتحاد، حيث نجح دفاع الاتحاد في الخروج من المباراة بشباك نظيفة تُعزز من فرص تأهله لدور الأربعة، في حال حقق نتيجة إيجابية أمام الهلال في ملعب جامعة الملك سعود.