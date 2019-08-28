إشبيلية يُراقب نجم ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي إشبيلية الإسباني، اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع الدومنيكاني ماريانو دياز، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وكان ماريانو دياز انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2018، قادمًا من نادي ليون الفرنسي، لكنه لم ينجح في حجز مكان له بالتشكيلة الأساسية في صفوف نادي ريال مدريد.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية: إن إشبيلية مهتم بضم ماريانو دياز قبل نهاية الميركاتو الصيفي، حيث تُقدر قيمة شرائه من ريال مدريد بـ27 مليون جنيه إسترليني.

ولا يخطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، للاعتماد على ماريانو دياز في الموسم الحالي 2019-2020.

ولا يزال نادي ريال مدريد الإسباني، مهتمًّا بالتعاقد مع اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية: إن دوني فان دي بيك اعترف للمقربين منه، أن المفاوضات مع ريال مدريد تسير بصورة سريعة؛ مما يعني اقترابه من النادي الملكي.

ومن المتوقع أن يتعاقد ريال مدريد مع اللاعب دوني فان دي بيك بمقابل مادي يتراوح من 60 إلى 65 مليون يورو.