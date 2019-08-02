إصابتان توتر الهلال

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال، في حيرة شديدة، خاصة بعدما تعرض اللاعب عبدالله عطيف لالتواء في مفصل القدم بجانب عدم جاهزية سلمان الفرج لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ويرغب الهلال في أن يكون جميع نجومه بخير وفي أفضل حالة بدنية وفنية، لمواجهة الأهلي، خاصة أن المباراة لن تكون سهلة بجانب وجود طبع ثأري في المباراة للنادي الأهلي، والذي يسعى لإقصاء الهلال ردًّا على خروجه من البطولة العربية في الموسم الماضي على يد أزرق العاصمة.

لا شك أنه في حال تغيب سلمان الفرج وعبدالله عطيف عن نادي الهلال ضد الأهلي، سيكون خط الوسط لدى الفريق الهلالي في مشكلة كبيرة.

ويبحث الهلال خلال الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية عن التعاقد مع صفقات قوية في منطقة الوسط الدفاعي؛ حتى تُعوض الإصابات المتكررة للثنائي سلمان الفرج وعبدالله عطيف.

ويذكر أن سلمان الفرج يغيب عن نادي الهلال منذ ديسمبر الماضي، ولم يشارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا 2019 والتي انطلقت يناير الماضي في الإمارات.