المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وقال رئيس هيئة الرياضة خلال حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين: “تقديرًا وعرفانًا بدور ولي العهد سيستمر إطلاق اسمه على هذه النسخة لتصبح مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وتابع الأمير عبدالعزيز الفيصل تصريحاته قائلًا: “وهي التسميّة التي نعتز بها جميعًا كجزء بسيط من تقدير ومحبة نكنها كرياضيين لسموه”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد نجح في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع الهلال.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 22 من شهر أغسطس الجاري.