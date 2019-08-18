إطلاق منصة إلكترونية موحدة لبيع تذاكر الدوري

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إطلاق منصة إلكترونية لشراء تذاكر مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وأشار حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إطلاق المنصة الموحدة لشراء التذاكر إلكترونيًّا يُتيح للأندية البيع من خلاله، لتسهيل مهمة الجماهير في الحصول على التذاكر.

وأوضحت الهيئة العامة للرياضة أنها أنشأت منصة تذاكر السعودية لخدمة الأندية والجماهير معًا، وتُعد جزءًا من منظومة متكاملة لتطوير البيئة والمنشآت الرياضية.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد أعلن عن إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2020، عرفانًا وتقديرًا بدوره.

وأُعلن خلال حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2020 عن نقل القنوات الرياضية السعودية KSA منافسات البطولة بشكل مجاني، كما تم إطلاق منصة GSA.Live الإلكترونية لنقل المباريات على الهواء مباشرة.