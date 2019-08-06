إعادة 25 ألف حاج مخالف لأنظمة الحج

إعادة 25 ألف حاج مخالف لأنظمة الحج

2019/08/07
الساعة 1:28 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

اسهمت جهود الأمن العام في ضبط 25194 مخالفاً لا يحملون تصريح للحج حتى يوم أمس الثلاثاء، ” السعوديون 13201، والخليجيون 187، والأجانب 11806 ” .
وأوضح قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج اللواء خالد بن عبدالرحمن الطياش أن التخطيط الجيد والإعداد المسبق سهل عملية ضبط 234 مكتباً من مكاتب الحج الوهمية، مشيراً إلى أن عدد المركبات المعادة 200603 مركبات.
وأفاد اللواء الطياش أن عدد المقيمين المخالفين الذين تم تسجيل بصماتهم حتى اليوم 467 مقيماً، كما بلغ عدد الناقلين المخالفين 24 شخصاً، إضافة إلى عدد المقيمين المعادين من غير المقيمين بمكة المكرمة البالغ 425878 مقيماً.



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