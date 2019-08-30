إعفاء عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه

المواطن - واس

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإعفاء عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه.

الرقم : أ / 479

التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 248 ) بتاريخ 22 / 9 / 1438هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الأستاذ / عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود