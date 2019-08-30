إعفاء عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإعفاء عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه.
الرقم : أ / 479
التاريخ : 29 / 12 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 248 ) بتاريخ 22 / 9 / 1438هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الأستاذ / عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود