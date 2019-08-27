إعلان مهم لطلبة الدراسات العليا بجامعة أم القرى المؤجلين للقبول

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة أم القرى ممثلة بعمادة الدراسات العليا أن على الطلبة المقبولين في العام 1440/1439هـ، ولديهم تأجيل قبول للعام 1440هـ، مراجعة العمادة؛ لإحضار المستندات اللازمة لإكمال إجراءات قبولهم، وفقاً لشروط العام 1440هـ.

وأضافت جامعة أم القرى أن ذلك يأتي اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1440/12/26هـ الموافق 2019/08/27م إلى الاثنين بتاريخ 1441/01/03هـ الموافق 2019/09/02م، علماً بأنه لن تقبل أي إفادة تأجيل قبول بعد التاريخ المحدد، ويعد تأجيل قبوله ملغياً.

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