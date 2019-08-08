إغلاق تسجيل تحديات الترفيه بـ أكثر من 11 ألف مشارك

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه أن إجمالي عدد المتقدمين في البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الترفيهية (تحديات الترفيه ) بلغ 11.744 ألف مشارك.

وتوزعت مشاركة الذكور والإناث بينهم بالتساوي. وتصدرت منطقة الرياض المسجلين في البرنامج بـ 32%، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 31%، أما المنطقة الشرقية فجاءت في المرتبة الثالثة من أعداد المشاركين بـ 16%. يذكر أن جميع المناطق شهدت مشاركات في البرنامج بنسب متفاوتة.

وبحسب الإحصاءات الخاصة بموقع البرنامج، فإن المستوى التعليمي لدى المشاركين شمل جميع مراحل التعليم، حيث أشارت الإحصائيات بأن 59% من المشاركين يمارسون مواهبهم في وقت الفراغ، بينما 22% من المواهب تؤمن لهم دخل إضافي، فيما تشكل المواهب عمل دائم لـ 19%.

كما جاءت أغلب المشاركات في تحديات الرسم التشكيلي، والرسم الالكتروني، والغناء، والعزف، والتمثيل، والمكياج السينمائي، والطبخ. كما يقدم البرنامج دعماً للفائزين يصل قيمته إلى 20 مليون ريال، موجهة لتطوير مواهبهم عبر برامج تدريب وتطوير تتناسب مع كل موهبة.

ومع مطلع شهر أغسطس الجاري بدأت مرحلة التقييم والترشيح التي تستمر حتى نهايته، تليها مرحلة التحكيم التي تبدأ في مطلع سبتمبر المقبل.

يذكر أن البرنامج يهدف إلى تسليط الضوء على المواهب الوطنية من كافة أنحاء المملكة ودعمهم وتطوير مواهبهم، ضمن أكثر من 20 تحدياً في أكثر من 20 نشاطاً ترفيهياً متنوعاً.