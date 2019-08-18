إقالة مدرب الأهلي بعد هزيمة بيراميدز

المواطن - مروة نبيل

قرر النادي الأهلي المصري إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الأوروغوياني مارتن لاسارتي، بعد الهزيمة ضد بيراميدز بهدف دون رد، وتوديع منافسات بطولة كأس مصر من دور الـ16.

وذكر الأهلي في بيان رسمي، اليوم الأحد: “قررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للمدرب مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية”.

وأشار النادي الأهلي في بيانه إلى أن اللجنة قررت تكليف محمد يوسف، بقيادة الفريق الأول لكرة القدم لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: “جاء ذلك بعدما دعا محمود الخطيب، اللجنة لاجتماع مطول ظهر اليوم لتقييم مسيرة الفريق بعد نهاية الموسم فعليًا، ومناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية وبعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة طوال الفترة الماضية”.

وتابع: “اللجنة لم تتطرق إلى هذه الأمور في حينها، حفاظًا على استقرار الفريق وانتظارًا لنهاية الموسم، ليكون التقييم شاملًا وصحيحًا، وهو ما ساهم كثيرًا في حصول الفريق على البطولة الأهم محليًا والمفضلة لجماهير الأهلي وهي بطولة الدوري، وهو ما يتفق مع سياسة النادي على مدار تاريخه”.

ونجح مارتن لاسارتي في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، بفارق 8 نقاط عن الزمالك أقرب منافسيه، فيما ودع بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

وارتبط اسم المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، إلا أن الإدارة نفت التفاوض معه حاليًا.