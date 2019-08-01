إقبال جماهيري على تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

شهدت الساعات القليلة الماضية إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال في ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ووصلت عدد التذاكر المباراة من مباراة الأهلي ضد الهلال إلى 32 ألفًا و967 تذكرة، وذلك وفقًا للموقع الرسمي لمنصة مكاني المخصصة لبيع التذاكر.

وكانت منصة مكاني قد طرحت اليوم الخميس تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال المقرر إقامتها، الثلاثاء المقبل، على أن تكون 95% منها لصالح الراقي، فيما ستكون حصة جماهير الزعيم 5%.

تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال

وأوضحت أن سعر تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال لن يكون ثابتًا، حيث ستكون الأسعار تدريجية ترتفع في كل يوم قبل المواجهة الآسيوية.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال كالتالي: “الخميس.. موحد 20، فضي 300، ذهبي 500، الجمعة موحد 25.. فضي 350، ذهبي 550.. السبت.. موحد 30.. فضي 400 وذهبي 600”.

وستصل أسعار تذاكر مباراة الأهلي ضد الهلال يوم الأحد إلى 35 الموحدة، 450 الفضية، و650 الذهبية.

الأهلي ضد الهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الهلال في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وسيحتضن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الأهلي ضد الهلال في إياب ثمن النهائي الآسيوي، يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري.