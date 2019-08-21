إقبال كبير على سوق عكاظ ولقطات من أوبريت عرب 501

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

توافد عدد كبير من الزوار على سوق عكاظ، مساء أمس الثلاثاء، حيث امتلأت ساحات ومعارض وأجنحة المشاركين في السوق، بالإضافة إلى إقبال كبير على حي العرب والذي يضم 11 دولة عربية.

وتزامن ذلك مع حضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل والذي رعى حفل سوق عكاظ وشاهد أوبريت عرب 501 الذي يؤرخ لنشأة سوق عكاظ قبل ١٥٠٠ عام على مسرح السوق كما قام بتكريم الفائزين في مسابقة شاعر عكاظ.

وتُوج الشاعر محمد إبراهيم يعقوب من المملكة ببردة شاعر عكاظ وبمبلغ مليون ريال لفوزه بالمركز الأول، كما قلد وشاح عكاظ للفائز بالمركز الثاني عبدالله محمد عبيد من اليمن وبمبلغ 500 ألف ريال، فيما فاز الشاعر شتيوي عزام الغيثي من المملكة بالمركز الثالث وبمبلغ 250 ألف ريال.

وشهد مسرح عكاظ توافدَ عددٍ كبيرٍ من الحضور والإعلاميين منذ وقت مبكر والذين استقبلوا وودعوا مستشار خادم الحرمين الشريفين بعاصفة من التصفيق فيما بادلهم الفيصل برد التحية.