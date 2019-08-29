إلزام الوافدين العاملين بالقطاع المحاسبي بعضوية هيئة المحاسبين

المواطن - الرياض

أطلقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التسجيل المهني والذي يلزم جميع الوافدين العاملين بالقطاع المحاسبي في المملكة التسجيل بعضوية الهيئة.

يأتي ذلك حرصاً من الهيئة لرفع جودة وكفاءة العاملين في مهن المحاسبة والمراجعة. صرح بذلك الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد عبدالله المغامس مبيناً أن التسجيل المهني سيساعد على دراسة واقع سوق مهنة المحاسبة الحالي ومتطلبات سوق العمل، كما سيرصد مؤشرات الانكشاف المهني لمهن المحاسبة والمراجعة.

وأكد أن هيئة المحاسبين تهدف من خلال التسجيل المهني إلى دراسة تحليلية لجميع الوظائف المحاسبية ومدى اعتماد سوق العمل على الوافدين فيها وذلك من أجل تحديد الوظائف التي تعد نسبة السعودة فيها منخفضة.

وأضاف المغامس أن الهيئة ستعمل على أعداد البرامج التدريبية والتأهيلية التي تتناسب مع تلك الوظائف بما يحقق مستهدفات التوطين للجهات ذات العلاقة.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشترط تسجيل المحاسبين الوافدين بدأ من 1 / 1 / 1441هـ بالإضافة إلى وجوب حصول ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل والتأشيرات وتعديل المهن وستطبق الهيئة نظام التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمسجلين للقضاء على استخدام الشهادات المزورة كما أن التسجيل يعطي اعتراف من جهة مهنية بصحة تأهيل المسجلين بالإضافة إلى المزايا التي تقدم لهم من خصومات على الدورات والبرامج التدريبية.