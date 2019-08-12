إلغاء جميع رحلات مطار هونغ كونغ بعد اقتحام آلاف المتظاهرين له

المواطن - متابعة

قررت السلطات الرسمية إلغاء جميع رحلات مطار هونغ كونغ بعد دخول آلاف المتظاهرين إليه احتجاجاً على قمع المتظاهرين في الميادين العامة وشوارع المدينة المالية الأشهر.

واحتشد آلاف المتظاهرين في صالات المطار للاحتجاج ضد وحشية الشرطة تجاه المتظاهرين المناهضين للحكومة في مطلع الأسبوع.

ورفع الكثير من المتظاهرين، أثناء ترديدهم عبارات تفيد بأن الشرطة عليها أن “تعيد عين” إحدى المتظاهرات التي أصيبت بجروح خطيرة إثر تعرضها لرصاصة غير قاتلة، صوراً لمصادمات بين المتظاهرين والشرطة وقعت في مطلع الأسبوع، أو كانوا يضعون عصابة على إحدى أعينهم.