إلغاء 130 رحلة طيران في ميونيخ بسبب راكب!

المواطن - متابعة

أوقفت الشرطة الألمانية إجراءات الدخول وأخلت المبنى بحثًا عن مسافر دخل مخرجاً للطوارئ بطريق الخطأ، أمس الثلاثاء، في مطار مدينة ميونيخ، ما تسبب في إلغاء نحو 130 رحلة، الثلاثاء.

وذكر المطار أنه عثر على الرجل المفقود، وهو إسباني، لاحقًا في صالة رقم 1 بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2.

وقال المتحدث باسم مطار ميونيخ، روبرت فيلهلم، إن نحو 5000 راكب تأثروا بالعطل، بينما تبحث الشرطة الفيدرالية عن الراكب الذي لم يكشف عن هويته، حسب وكالة أسوشييتد برس.

وأوضح فيلهلم أن العديد من الرحلات الجوية تأخرت، والركاب الذين كانوا بالفعل يخضعون لفحوص أمنية لرحلاتهم المغادرة، اضطروا إلى السير في العملية مرة أخرى.