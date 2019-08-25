إنجاز جديد لـ كيفن دي بروين في الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

أصبح البلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، أسرع لاعب يُقدم 50 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد فوز مان سيتي اليوم على بورنموث في البريميرليج.

وصنع دي بروين، الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في شباك بورنموث، والذي أحرزه اللاعب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

وقدّم دي بروين 50 تمريرة حاسمة في 123 مباراة بالدوري الإنجليزي ليكون أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم متفوقًا على الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال والفرنسي إيريك كانتونا نجم مانشستر يونايتد الأسبق والهولندي دينيس بيركامب لاعب أرسنال الأسبق، والإسباني سيسك فابريجاس لاعب نادي تشيلسي السابق.

نجح نادي مانشستر سيتي في الفوز على فريق بورنموث بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة الخامسة عشرة، وأضاف اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج، الهدف الثاني للسيتي بالدقيقة الثالثة والأربعين.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، سجل اللاعب هاري ويلسون الهدف الأول لنادي بورنموث بطريقة جميلة.

وفي الشوط الثاني، كثف نادي مانشستر سيتي من محاولاته الهجومية، حتى نجح اللاعب سيرخيو أغويرو في إضافة الهدف الثاني له والثالث لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الخامسة والستين.

وانتهت المباراة بفوز مان سيتي بثلاثية مقابل هدف.