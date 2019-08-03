إندونيسيا تسيطر على لقب أكبر المعمرين الحجاج

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

لاقى استقبال المملكة لأكبر معمر في إندونيسيا لأداء فريضة الحج، ترحيباً شديداً في بلاده، خاصة وأنها جاءت بناءً على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

واستُقبل أوهي عيدروس سامري، وهو مواطن إندونيسي يبلغ من العمر 130 عاماً، في المملكة خلال الأيام القليلة الماضية، قادماً من جاكرتا لأداء فريضة الحج.

وقام سفير المملكة لدى إندونيسيا، عصام بن عابد الثقفي، بتوديعه بمطار سويكارنو هاتا الدولي، وذلك قبل التوجه إلى المملكة برفقة عائلته.

وأكدت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية أن دعوة سامري وأسرته أمر ليس غريب على المملكة، خاصة وأنها تسعى دوماً لاحتواء المسلمين في كافة أنحاء العالم.

وتمت دعوة الحاج البالغ من العمر 130 عاماً من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لأداء فريضة الحج هذا العام كجزء من برنامج ضيوف الحج والعمرة.

تمنى السفير شخصياً للحج المسن وأسرته رحلة مريحة قبل أن يستقل طائرة متجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وعبر أوهي وأفراد من عائلته عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين على الرعاية والخدمات المقدمة للحجاج، مشيدين بالمرافق والخدمات المقدمة لهم منذ اللحظة الأولى لوصولهم إلى المملكة.

وكان أكبر شخص يؤدّي فريضة الحج سابقاً هي إبو ماريا مارغاني محمد، البالغة من العمر 104 أعوام، وهي أيضاً إندونيسية، وكان ذلك موسم الحج عام 2017.