إنقاذ مسن دفن تحت الرمال 40 دقيقة

إنقاذ مسن دفن تحت الرمال 40 دقيقة

2019/08/28
الساعة 5:08 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

حوصر مسن في الرمال أثناء مشاركته في حفر بئر بمقاطعة شاندونغ بشرق الصين.

وبحسب مقطع فيديو متداول، عمل رجال الإطفاء لإخراجه دون استخدام الآلات لتجنب الإصابة، وبعد 40 دقيقة، تم إنقاذ العامل بنجاح.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم