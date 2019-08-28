إنقاذ مسن دفن تحت الرمال 40 دقيقة

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حوصر مسن في الرمال أثناء مشاركته في حفر بئر بمقاطعة شاندونغ بشرق الصين.

وبحسب مقطع فيديو متداول، عمل رجال الإطفاء لإخراجه دون استخدام الآلات لتجنب الإصابة، وبعد 40 دقيقة، تم إنقاذ العامل بنجاح.

