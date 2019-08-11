إنقاذ 3 أشخاص احتجزهم سيل بمجرى سد وادي الليث

المواطن - الليث
تمكن الدفاع المدني في الليث من إنقاذ ثلاثة أشخاص احتجزهم سيل بمجرى سد وادي الليث شرق المحافظة.
وقال المدني: إن الأشخاص الثلاثة بصحة جيدة بعد إنقاذهم.
ونشر المدني صورًا تبين عملية إنقاذ الأشخاص من السيل.
تمكن الدفاع المدني في الليث من إنقاذ ثلاثة أشخاص احتجزهم سيل بمجرى سد وادي الليث شرق المحافظة.
وقال المدني: إن الأشخاص الثلاثة بصحة جيدة بعد إنقاذهم.
ونشر المدني صورًا تبين عملية إنقاذ الأشخاص من السيل.
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