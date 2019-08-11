إنقاذ 3 أشخاص احتجزهم سيل بمجرى سد وادي الليث

إنقاذ 3 أشخاص احتجزهم سيل بمجرى سد وادي الليث

2019/08/11
الساعة 11:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الليث

تمكن الدفاع المدني في الليث من إنقاذ ثلاثة أشخاص احتجزهم سيل بمجرى سد وادي الليث شرق المحافظة.

وقال المدني: إن الأشخاص الثلاثة بصحة جيدة بعد إنقاذهم.

ونشر المدني صورًا تبين عملية إنقاذ الأشخاص من السيل.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم