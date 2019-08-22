إنهاء تكليف العلياني وتعيين الحويطي رئيساً لبلدية بيشة

إنهاء تكليف العلياني وتعيين الحويطي رئيساً لبلدية بيشة

2019/08/23
الساعة 1:12 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - بيشة

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مساء أمس، قراراً يقضي بإنهاء تكليف رئيس بلدية بيشة المهندس مصلح بن صالح العلياني، وندب المهندس محمد بن ناجي الحويطي بعد إنهاء خدماته من بلدية وادي الدواسر إلى محافظة بيشة لمدة شهر ومن ثم تكليفه بعد نهاية الانتداب.

ونصّ القرار على إبلاغ أمين منطقة الرياض لاعتماد بديل مؤقت لرئاسة بلدية وادي الدواسر وفق ضوابط الترشيح.

ويأتي صدور هذا القرار في إطار خطة الوزارة الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في محافظات منطقة عسير كافة.



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