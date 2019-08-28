إنهاء 95%؜ من أعمال جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الإمام بن فيصل

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

أنهت أمانة منطقة تبوك (95%) من أعمال مشروع استكمال إنشاء جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الإمام عبدالرحمن بن فيصل خلال فترة لم تتجاوز 57.9% من المدة التعاقدية البالغة (480) يومًا.

وقال مدير الإدارة العامة للمشاريع المهندس عبدالمجيد بن فريح السراح: إن انجاز المشروع يهدف لاستكمال تحرير الحركة المرورية على كامل طريق الملك فهد عند تقاطعاته مع الطرق الرئيسية الأخرى بدأ من وسط المدينة شرقًا وآخرها عند تقاطعه مع طريق الإمام عبدالرحمن بن فيصل غربًا باتجاه جامعة تبوك.

وذلك ضمن رؤية الأمانة الإستراتيجية لرفع كفاءة الطرق الداخلية والطرق الرئيسية العابرة بمدينة تبوك.