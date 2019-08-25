المواطن - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنه تم إيداع المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة في إيداع نقدي واحد عن شهر أغسطس.

ودعت المؤسسة المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع والتواصل مع بنوكهم حال وجود مشكلة.