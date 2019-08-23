إيران تستفز العالم بمنظومة صاروخية متنقلة!

المواطن - متابعة

في أحدث حلقة من مسلسل الاستفزازات الإيرانية وتحدي دول المنطقة والعالم بشأن ترسانتها من الأسلحة ومواصلة إثارة القلق والاضطرابات في المنطقة، ومع تزايد التوتر بين طهران وواشنطن، كشفت إيران الخميس عما وصفته بـ”منظومة صاروخية متنقلة أرض جو بعيدة المدى تم تصنيعها محلياً”.

ويأتي الكشف عن منظومة الدفاع الصاروخي محلية الصنع هذه، الذي نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية، في اليوم الوطني للصناعة الدفاعية الإيرانية، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكشف الرئيس الإيراني حسن روحاني النقاب عن المنظومة الدفاعية الصاروخية بعيدة المدى المحلية “باور 373″، بحسب ما نقلت الأسوشيتد برس.

وقال روحاني “أنا هنا كي أكشف عن منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى المحلية “باور 373″، وآمر بأن تنضم إلى شبكة الدفاع الجوي للبلاد”.

الجدير بالذكر أن إيران كانت قد بدأت بتصميم وتصنيع هذه المنظومة قبل العام 2015، وكشفت عنها أول مرة في أغسطس 2016.