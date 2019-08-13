إيفانكوفيتش: الأهلي سيُغامر أمام الهلال

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي الهلال اليوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال إيفانكوفيتش في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: نلعب اليوم مواجهة صعبة أمام منافس قوي، ويجب علينا أن نُحقق نتيجة كبيرة في المباراة والتي تُمثل الشوط الثاني، وانتظر من اللاعبين تقديم عرض قوي واللعب بروح قتالية.

وأضاف إيفانكوفيتش: ليس هناك مستحيل في كرة القدم، ووجهة نظري أن الأهلي والهلال هم الأقوى في الكرة السعودية حاليًا.

وتابع إيفانكوفيتش: نفتقد لخدمات الثنائي سعيد المولد وخالد البركة للإصابة، فيما يعود الثلاثي عبدالله حسون ويوسف الحربي وعبدالباسط هندي بعد انتهاء إيقافهم في المباراة الماضية.

وواصل مدرب الأهلي حديثه قائلًا: كرة القدم تعتمد على المغامرة والنادي الأهلي يبحث دائمًا عن تحقيق الانتصارات في كافة البطولات والتي يُشارك فيها، وبدون مغامرة لن نُحقق كل ما نتمناه، وعملنا خلال الفترة الماضية على أكثر من طريقة لعب وخسرنا المباراة الأولى بسبب ثلاثة أخطاء ومن مباراة إلى أخرى، سيقل عدد الأخطاء وهذا ما نريده خلال الفترة المقبلة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت يوم الثلاثاء الماضي بفوز الهلال على الأهلي في جدة برباعية مقابل هدفين.