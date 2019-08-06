إيقاف جميع الفعاليات الموسيقية في موسم الطائف

المواطن - الطائف

أعلن موسم الطائف إيقاف جميع الفعاليات الموسيقية حتى يوم 14 أغسطس الجاري؛ وذلك تعظيمًا لموسم الحج، وعظَمَة أيّامه.

ونشر موسم الطائف: حبّينا نقول لكم إن جميع الفعاليّات الموسيقية في موسم الطائف راح توقّف من 8 أغسطس حتى 14 أغسطس مع استمرار بقية الفعاليات الأخرى المتنوعة وكل عام وأنتم بخير.

والمناطق الرئيسة الأربع المخصصة لاحتضان أكثر من 70 فعالية رئيسة على مدى 31 يومًا هي “سوق عكاظ، ومهرجان ولي العهد للهجن، وقرية ورد، والهدا والشفا”؛ حيث تستقبل الزوار الذين جاؤوا للاستمتاع بأجواء مدينة الطائف، التي تستعيد رونقها باعتبارها مصيفًا للعرب، بتاريخها وعمقها الحضاري وتنوعها الثقافي والفني، مع جاهزية متكاملة للخدمات والبنية التحتية، ووسائل النقل والوحدات السكنية، في رحلة ممتعة خلال شهر كامل، ترسخ فيه المملكة مكانتها كوجهة سياحية عالمية.