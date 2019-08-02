إيقاف نجم النصر يُثير الحيرة

المواطن - محمد سمعه

اتجه الناقد الرياضي طارق النوفل للتعليق على إيقاف اللاعب البرازيلي بيتروس، لاعب نادي النصر، من قبل الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم.

وكتب طارق النوفل في حسابه الخاص بتويتر: كيف تجاوز بيتروس الإيقاف من الموسم الماضي، هذا يدل على بعض من مشاهد التخبط الإداري السابق.

جدير بالذكر أن لجنة الانضباط في الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم، كانت قررت إيقاف اللاعب بيتروس لمباراة واحدة، بعد أن نال البطاقة الحمراء المباشرة خلال لقاء لنادي روساريو سنترال الأرجنتيني وساو باولو البرازيلي في مايو من عام 2018.

وحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم، على إرسال القرار إلى نادي النصر، من أجل تنفيذه.

وسيتم تطبيق قرار إيقاف اللاعب بيتروس بداية من مباراة ضمك يوم 22 أغسطس الجاري في الجولة الأولى من مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد 2019-2020.

ويذكر أن بعثة نادي النصر عادت من البرتغال، أمس الخميس، وذلك بعد نهاية معسكر الفريق النصراوي.