ابتهالات ودعوات تحت زخات أمطار المشاعر المقدسة

المواطن - واس

زخات المطر المنهمر فاضت على خير البقاع وغسلت بنسمات الجنان مَن حَلّ في مشعر منى ملبيًا ومكبرًا .

ولهجت في لحظات نزول المطر ألسن حجاج بيت الله الحرام بالدعاء والحمد والشكر والثناء لله مستبشرين بهذه الرحمة التي فاضت عليهم وهم في طريقهم إلى رمي الجمرات في أول أيام التشريق .

وأظهرت عدسات “واس” المنظر البهيج لضيوف الرحمن وهم يسيرون أفواجًا والمطر يهطل عليهم والمظلات فوق رؤوسهم تقيهم زخات المطر وهم في سعادة غامرة يرجون رحمة الله وهم في طريقهم لتأدية شعيرة رمي الجمار مكبرين الله داعين أن يتقبل منهم حجهم .