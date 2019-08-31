ابن مساعد في ذكرى ميلاد ولي العهد: أمجاد وإنجاز وعز وفخر مستحق

ابن مساعد في ذكرى ميلاد ولي العهد: أمجاد وإنجاز وعز وفخر مستحق

2019/08/31
الساعة 2:44 مساءً
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المواطن - الرياض

احتفى الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، اليوم السبت، بذكرى ميلاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على طريقته الخاصة.

ونشر ابن مساعد عبر حسابه في “تويتر”، قصيدة كتبها لولي العهد في اليوم الذي يوافق 31 من شهر أغسطس.

وقال ابن مساعد في قصيدته:

جَلْ ماكلُّ مقصودٍ نُفادي

وما كلُّ الثرى كَثرى بلادي

ولا لسواكَ صار الحُبُّ شعبًا

يضُّمكَ يا محمدُ في الفؤادِ

سنينُ الناس أعدادٌ ووقتٌ

وعند محمدّ ٍ قهرُ الأعادي:

وأمجادٌ وإنجازٌ وعزٌّ

وفخرٌ مُستحَقٌّ في ازديادِ

لهذا يوم مولده احتفينا

هو النّعماءُ من ربِّ العبادِ



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