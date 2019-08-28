ابن مشعل: أبعدت المنتفعين.. ومنعنا انتقال لاعبينا للهلال والنصر

المواطن - مروة نبيل

أكد المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، الأمير منصور بن مشعل أنه أبعد المنتفعين عن الراقي خلال الفترة الماضية، مطالبًا في الوقت ذاته الجماهير بضرورة دعم الفريق.

وضع صعب

وتحدث الأمير منصور بن مشعل عن عودته إلى الراقي، وقال خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “وضع المشهد الأهلاوي كان صعبًا.. لذلك قررت العودة مرة أخرى”.

وتابع: “أتمنى من جمهور الأهلي الصبر .. وأنا مسؤول عن الفريق الأول وأتمنى من الجمهور دعمنا والوقوف بجانب الفريق، وجدت الأهلي في وضع سيئ .. وديون النادي أكثر من 100 مليون ريال”.

وأضاف: “ديون النادي من الإدارتين السابقتين .. ويوجد مخالفات إدارية .. وأتمنى من رئيس هيئة الرياضة التدخل، كما وجدنا على إدارة عبدالله بترجي مخالفات إدارية ومالية وتم تقديمها إلى رئيس هيئة الرياضة”.

وواصل بن مشعل تصريحاته قائلًا: “إدارة عبدالله بترجي فتحت حساباً بنكياً دون إذن هيئة الرياضة، وننتظر قرار الهيئة في هذا الموضوع”.

اختيار برانكو

وعن اختيار المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، قال ابن مشعل: “أنا اخترت المدرب برانكو عطفاً على سيرته التدريبية القوية .. ونجاحه في علم الغيب”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “برانكو هو من اختار اللاعبين الأجانب .. والمدرب طلب عدم جلب صانع ألعاب، ونتفاوض مع لاعبين صناع لعب يمثلون منتخبات بلادهم .. وسنعلن الصفقة قريبًا”.

إبعاد المنتفعين

وبشأن الأنباء التي تتردد حول إدارة المقربين منه للنادي، رد بن مشعل قائلًا: “غير صحيح.. وجدت أشخاصاً منتفعين في النادي الأهلي وأبعدتهم .. وأثق بأفراد الجهاز الذين يعملون معي”.

وتعليقًا على استقالة رئيس النادي احتجاجًا على التدخلات في الفريق الأول، قال: “غير صحيح .. والنادي الأهلي لن يتأثر بخروج أي شخص .. الأهلي ملك لجماهيره .. ونحن أشخاص عابرون وسيأتي غيرنا”.

وأردف قائلًا: “يوجد مقالات صحافية نشاز أتمنى ألّا تؤثر على جماهير الأهلي .. خلف هذه المقالات إعلاميون منتفعون .. وأتمنى منهم النصح وليس فرض الرأي”.

إيقاف انتقال اللاعبين للهلال والنصر

وحول إيقاف انتقال لاعبين من الأهلي إلى النصر ولاعب آخر إلى صفوف الهلال، علق ابن مشعل قائلًا: “نعم هذا الخبر صحيح .. كان لديهم مستحقات مالية وتحدثنا مع هيئة الرياضة وتم تسوية الخلاف”.

واختتم المشرف على كرة القدم في النادي الأهلي تصريحاته قائلًا: “هيئة الرياضة ساعدتنا في إيقاف انتقال لاعبين أهلاويين إلى النصر والهلال .. وأشكرهم على ذلك”.