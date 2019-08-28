اتحاد الطائرة يعتمد آلية صرف المكافآت للاعبي الأخضر

المواطن - واس

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة خلال اجتماعه اليوم في مدينة الرياض ، برئاسة الدكتور ابراهيم البابطين ، آلية صرف مكافأت للاعبي المنتخبات في المشاركات الخارجية .

وتقرر أن يمنح مبلغ 6 آلاف ريال لكل لاعب في المنتخب الأول ، و 5 آلاف ريال للاعبي منتخب تحت 23 سنة ، و 4 آلاف ريال للاعبي منتخبي الشباب والناشئين ، والموافقة على صرف مكافآت للإداريين ومساعدي المدربين وأخصائي العلاج الطبيعي الوطنيين المتعاونين مع المنتخبات ، إذ تم تحديد آلية ترتيب الفرق لجميع المسابقات بحيث تكون أولوية الترتيب حسب الأكثر فوزاً استناداً لقرارات الاتحاديين الدولي والآسيوي للعبة .

كما تم خلال الاجتماع اعتماد إقامة تجمعات لمنتخبات الناشئين من مواليد عام 2004 في بعض مدن المملكة ، وصرف مكافآت للحكام الذين يكلفون بإدارة نهائيات البطولات الآسيوية أو العربية أو الخليجية ، إضافة إلى مناقشة الاستعدادات والتحضيرات لبداية الموسم الرياضي الجديد ، وتجهيز المتطلبات الخاصة بالمباريات لجميع المسابقات .