اتحاد الكرة يُنهي تطوير لوائحه

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الانتهاء من تطوير لوائحه لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ 2020.

وأشار اتحاد الكرة إلى أنه تم اعتماد لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ونشرها قبل بداية فترة تسجيل اللاعبين الأولى، قبل أن يتم عقد ورشة عمل للأندية لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم.

وتم إعداد لائحة المسابقات التي تخص 14 مسابقة تختص ببطولات الكؤوس ودوريات الهواة والفئات السنية، ويتم الآن مراجعة تعديلات لائحة الانضباط والأخلاق قانونيًّا قبل إصدارها خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن لائحة المسابقات لكرة قدم الصالات تحت التحديث والتطوير، والتي تخص 3 مسابقات، الدوري الممتاز، دوري الدرجة الأولى وكأس الاتحاد، وسيتم اعتمادها قبل بداية موسم الصالات نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وشدد اتحاد الكرة على أنه تمت مخاطبة أعضاء الجمعية العمومية لأخذ مرئياتهم واعتماد تعديلات النظام الأساسي، تمهيدًا لاعتمادها في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية.