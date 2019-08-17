اتحاد المبارزة الآسيوي يُكرم 6 سعوديين

المواطن - واس

كرم رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة سيلسو دايرت 6 سعوديين مشاركين في دورة تنظيم البطولات الكبرى التي نظمتها اللجنة المنظمة لبطولة الجولة الآسيوية تحت 17 سنة المقامة حالياً في مدينة تايبيه الصينية، هم عبدالله بوكويمل منسق إدارة الحكام في الاتحاد السعودي للمبارزة، والعنود الحرقان مديرة الشراكات في الاتحاد، وخالد صدقة وتركي العنزي وتركي المطيري وحاتم الصويلح، وذلك بعد حصولهم على شهادة في دورة تنظيم البطولات.

وشملت الدورة طريقة الإدارة الفنية للبطولات باستخدام أحدث البرامج والتكنولوجيا لإدارة بطولات المبارزة وإدارة حفل التتويج وترتيب الملاع،كما كرّم رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة، لاعب المنتخب السعودي حسين الطويل لحصوله على ذهبية منافسات سلاح الابيه.

من جهته يختتم المنتخب السعودي (بنين) مشاركته في البطولة بخوض منافسات السيبر التي يمثل المنتخب السعودي فيها علي البحراني وجاسر البكر، يتنافسون مع 55 لاعباً من سبع منتخبات وهي السعودية واستراليا وتايبيه هونج كونج واليابان وسنغافورة والفلبين.

انتزع لاعب المنتخب السعودي للمبارزة حسين الطويل الميدالية الذهبية أمس الجمعة في منافسات سلاح الأبيه، ضمن بطولة الجولة الآسيوية تحت 17 سنة المقامة حالياً في مدينة تايبيه الصينية والتي شارك فيها 44 لاعباً.

وتوج الطويل بالميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على السنغافوري ثاديوس تشيا بنتيجة 15-12 نقطة، وبدأ الطويل مشواره نحو الذهب بعد تخطيه يونتون تسانغ لاعب هونغ كونغ في دور الـ32، وتجاوز جيكوب لينغ لاعب منتخب سنغافوره في دور الـ16، وتغلب على تشون تشيو لاعب منتخب تايبيه في دور الـ8 ، ليتخطى تشاوينغ ين لاعب تايبيه في دور الأربعة.