اتحاد طنجة يفوز على الزوراء العراقي بثلاثية نظيفة

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد طنجة المغربي في الفوز على نظيره الزوراء العراقي، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وبدأت مباراة اتحاد طنجة ضد الزوراء العراقي بشكل سريع، وتمكن الفريق المغربي من هز الشباك في الدقيقة 26 عن طريق لاعبه سفيان الشراف.

وعزز محمد العمراوي تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول من مباراة اتحاد طنجة ضد الزوراء العراقي بتقدم الفريق المغربي بنتيجة 2/ 0.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني اندفع الفريق العراقي بحثًا عن تقليص الفارق، قبل أن يحصل الفريق المغربي على ركلة جزاء، ليسددها صالح الطاهر بنجاح في الدقيقة 59، لتنتهي مباراة اتحاد طنجة ضد الزوراء بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.