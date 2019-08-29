اتفاقية تعاون بين التأهيل الشامل للإناث بالدرعية ومؤسسة ستة أيام

المواطن - الرياض

أشرف مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، على حضور توقيع اتفاقية تعاون لمدة سنة قابلة للتجديد بين مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية سميرة هلابي ومدير مؤسسة “ستة أيام” لبرامج الفنون الإبداعية والترفيه علي البشر وبحضور مديرة إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة وفاء المبارك والمقامة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض.

وتهدف المذكرة للتعاون في مجال إعداد برامج مناسبة لنزلاء المركز والعاملين، بما يخدم نطاق عمل المركز، بالإضافة إلى تحسين الصحة النفسية للمستفيدين من خلال البرامج والأنشطة وتنمية المهارات والقدرات لديهم للوصول إلى أعلى نسبة ممكنة في معدل الإبداع وتقديم أوجه الدعم المناسب لفريق العمل من خلال ورش العمل والتدريب، إضافةً إلى العمل على توعية المجتمع الخارجي المحيط بالنزيل (الأسرة).

وأوضح السيالي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية المناطة بها وتنمية العلاقات مع الجهات والمؤسسات والأفراد الداعمين للعمل الوطني وخدمة المجتمع بهدف تطوير قدرات مستفيديها من الجنسين وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية، مؤكدًا أهمية التعاون فيما بين أجهزة الدولة الحكومية والمؤسسات الخاصة لتحقيق رؤية المملكة 2030.