اتفاق العار.. القطريون يخدمون الأتراك في القاعدة العسكرية المُذلَّة!

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

استعرضت صحيفة “حريت” التركية، سيطرة بلادها على العلاقات التي تجمعها مع قطر في الآونة الأخيرة، والتي تعتزم إذلالها بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة للأتراك هناك، بالإضافة إلى توسيع نطاق تلك التي تتواجد أصلًا في قطر.

الطاقة مقابل القاعدة

وقالت الصحيفة التركية، إن هناك العديد من الشروط التي سعت أنقرة لوضعها في الاتفاق مع الدوحة، أبرزها ما يتعلق بتسهيل تدفق الطاقة إلى تركيا في المستقبل القريب، وهو ما يُنظر إليه على أنه جزء مما يمكن وصفه بثمن تواجد القاعدة العسكرية الجديدة.

وبخلاف التواجد العسكري التركي الجديد، من المقرر أن يشمل الاتفاق بين البلدين توسيع انتشار الجنود الأتراك في قاعدة طارق بن زياد، والتي بدأ تواجد الأتراك فيها خلال عام 2015.

القطريون يخدمون الأتراك

واستعرضت هاندي فرات، وهي كاتبة التقرير في الصحيفة التركية، أوجه العلاقات التي تجمع بين الأتراك والقطريين في القاعدة العسكرية التي تمتلكها أنقرة في قطر.

وقالت إن القطريين يعدون خلال العيد موائد الإفطار للجنود الأتراك في القاعدة العسكرية، مشيرة إلى أن ذلك من مظاهر الترحيب والامتنان لتواجد الأتراك على أراضيهم في قواعدهم العسكرية التي تشارك الدوحة في دعمها ماليًا.

سيادة تركية في قطر

وكشفت التقارير الإعلامية المختلفة عن سيادة واضحة المعالم لتركيا في قطر، حيث ينص الاتفاق الذي تم توقيعها في ديسمبر 2017، على أن الجنود الأتراك لهم مطلق الحرية في الانتقال والتحرك داخل قطر بشكل رئيسي.

وحسب الاتفاق أيضًا، يُمنع اعتراض الجنود الأتراك أو أي مسؤول على صلة بهم في قطر، كما أنهم لا يخضعون للرقابة أو القوانين المعمول بها في الدوحة حال مخالفتهم لأي من نصوصها.