اجتماعات الأهلي مستمرة لتعديل المسار

المواطن - مروة نبيل

أعلن عبدالعزيز النهدي مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي عن تواصل الاجتماعات خلال الفترة الحالية أملًا في تعديل مسار الفريق الأول لكرة القدم.

وكتب النهدي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “جماهير الأهلي العظيمة، تستحقون أن يُبذل من أجلكم الغالي والنفيس، العمل قائم”.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي قائلًا: “الاجتماعات متواصلة لتعديل المسار من أجل المنافسة على البطولات.. ولن يتم ذلك إلا بدعمكم ووقفتكم”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد بدأ مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي ضد العدالة، ليفشل في تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية للموسم الثالث على التوالي.

وفشل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مصالحة الجماهير الغاضبة بعد توديع منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019 من دور الـ16 على يد الهلال، الأمر الذي دفع إدارة الراقي للتدخل سريعًا.