اختراق واتساب مدير عام تعليم الشمالية

المواطن - الشمالية

أعلن تعليم الحدود الشمالية أنه تم اختراق الواتساب الخاص بمدير عام تعليم المنطقة.

وشدد تعليم الشمالية على ضرورة عدم التجاوب مع رقم الواتساب الخاص بمدير التعليم حتى يتم استعادة الحساب.

طريقة حماية الواتساب:

جدير بالذكر أنه يمكن حماية حسابك على واتساب عبر خاصية Two-Step Verification، والتي تعتبر واحدة من أقوى الخطوات التي تحمي الحساب وتمنع أي شخص آخر من مراقبته.

ويجب اتباع الخطوات التالية لحماية الواتساب:

افتح تطبيق WhatsApp واضغط على زر القائمة.

اضغط على الإعدادات Settings.

انتقل إلى قسم الحساب Account.

اضغط على التحقق بخطوتين Two-step verification.

اضغط على زر تمكين Enable.

عليك بعدها إدخال رمز PIN مكون من 6 أرقام، ويجب أن يتم حفظه جيدًا، وبعد تأكيد الرمز سيتم إضافة البريد الإلكتروني الخاص بالشخص لاسترجاع هذا الرمز في حال نسيانه.