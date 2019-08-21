اختفاء سائحة سعودية في تركيا.. وتداول مقطع صوتي لزوجها

المواطن - الرياض

اختفت فتاة سعودية تدعى “عبير”، في ظروف غامضة قبل أيام أمام أحد الفنادق بمدينة إسطنبول.

وعلى الفور باشرت سفارة المملكة في تركيا تفاصيل الحادثة والتحقيقات المرتبطة بها، وقالت: إنها تعمل مع السلطات المعنية في تركيا على كشف ملابسات اختفاء الفتاة، التي كانت برفقة عائلتها.

وقامت الجهات الأمنية التركية بمراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق الذي اختفت منه الفتاة.

وكانت السفارة السعودية في إسطنبول حذرت، قبل ثلاثة أيام، المواطنين في تركيا من ارتياد منطقتي (تقسيم وشيشلي)، بعد تعرُّض مواطِنَين أثناء وجودهما في أحد الكافيهات بمنطقة (شيشلي) في إسطنبول، لاعتداء مسلح من قبل مجهولين؛ ما أسفر عن إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من تعرض مواطنين أثناء تواجدهما في أحد المقاهي بمنطقة شيشلي في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين، نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية.

من جهتها نشرت الزميلة جريدة الرياض مقطع صوتي قالت إنه لزوج المواطنة المختفية في تركيا.

وتفاعل مغردون مع قضية السائحة السعودية المختفية بتدشين وسم بعنوان “اختطاف سائحة سعودية بتركيا”، ووسم آخر بعنوان “خطف سعودية بتركيا”.

وطالب رواد مواقع التواصل من الجهات المعنية والسفارة في تركيا باتخاذ ما يلزم لكشف ملابسات اختفاء السائحة السعودية.