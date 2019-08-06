ارتفاع أسعار النفط الخام

ارتفاع أسعار النفط الخام

2019/08/06
الساعة 11:09 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - متابعة

ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت صباح اليوم، بمقدار 61 سنتاً أو نسبة واحد بالمائة إلى 60.42 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بقيمة 56 سنتاً أو نسبة 1% إلى 55.25 دولار أمريكي.
وجاء ذلك الارتفاع على خلفية شراء متعاملين يراهنون على انخفاض الأسعار مجدداً عقوداً لجني الأرباح إثر الانخفاضات التي سجلها سعر النفط الخام على مدى الجلسات الثلاث الماضية بفعل تصاعد التوترات التجارية فيما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم