استئصال ورم نادر برقبة ثلاثينية في مكة

المواطن- مكه

نجح فريق طبي بمركز صحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من استئصال ورم دموي غير شائع يقع بمكان حساس بين الشرايين والأعصاب الرئيسية بالرقبة لفتاة بالعقد الثالث من العمر.

وكانت المريضة تُعاني من آلام بالرقبة وبعد إجراء الفحص السريري وعمل التحاليل والأشعات الطبية اللازمة تم شرح طريقة العملية الجراحية للمريضة والمضاعفات المحتملة واستشارة فريق جراحة الأوعية الدموية وطب التخدير.

وعلى الرغم من أن الأورام في هذه المنطقة تكون في الغالب حميدة لكن إجراء مثل هذه العمليات لا تخلو من المضاعفات الخطيرة نظراً لحساسية موقع الورم كالنزيف الشديد وهبوط النبض والضغط وإصابة الأعصاب الدماغية كالعصب الحائر والعصب المغذي لعضلات اللسان والعصب السيمبثاوي وإصابة الشريان السباتي الداخلي (الشريان الرئيسي المغذي للدماغ) التي قد تؤدي إلى نقص تروية الدماغ التي بدورها قد تؤدي إلى شلل نصفي وتم تجهيز المريضة.

وتم إجراء العملية الجراحية بقيادة استشاري ورئيس قسم جراحة أورام الرأس والعنق الدكتور شريف كامل استشاري جراحة أورام الرأس والعنق الدكتور جابر الحربي والدكتور حداد الكاف والدكتور سهيل سيد وأطباء برنامج البورد السعودي لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق الدكتور محمد خان والدكتور حسام سنان والتي تكللت بالنجاح وبدون أي مضاعفات وتماثلت المريضة للشفاء وغادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.

يُذكر أن إجراء مثل هذه العمليات الحساسة تحتاج إلى تضافر عدة تخصصات طبية كجراحة الأوعية الدموية والأشعة التداخلية وجراحة أورام الرأس والعنق والتي تفخر مدينة الملك عبدالله الطبية بتقديمها للمرضى.

ويتميز مركز صحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة بالمدينة الطبية بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالٍ وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية ٢٠٣٠ الطموحة.