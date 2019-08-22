استاد البحرين الوطني يحتضن مباراة السعودية واليمن

المواطن - مروة نبيل

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، استاد البحرين الوطني ملعبًا لمباراة المنتخب السعودي ضد نظيره اليمني.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره اليمني، في العاشر من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة، والتي تضم منتخبات أوزبكستان، فلسطين، اليمن، وسنغافورة.

ويلعب منتخب السعودية مع اليمن، في العاشر من سبتمبر المقبل، ثم يواجه سنغافورة، يوم 10 من أكتوبر 2019، ويلتقي الأخضر مع فلسطين، يوم 15 من الشهر ذاته، ويحل بعد ذلك ضيفًا على أوزبكستان، يوم 14 نوفمبر.

ويستضيف منتخب السعودية نظيره اليمني، يوم 23 من مارس المقبل، ثم يلعب مع سنغافورة، يوم 31 من الشهر ذاته، ويواجه الأخضر منتخب فلسطين، في الرابع من يونيو، ثم يختتم مواجهاته بلقاء أوزبكستان، يوم 9 من الشهر ذاته.