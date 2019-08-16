استدعاء نيمار لوديتي البرازيل ضد بيرو وكولومبيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، تيتي، عن قائمة راقصي السامبا الخاصة بخوض وديتي بيرو وكولومبيا الشهر المقبل.

وكشف حساب منتخب البرازيل الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن القائمة التي شهدت تواجد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، ونيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل كالتالي؛ في حراسة المرمى، إيديرسون، إيفان، ويفرتون، وفي الدفاع كل من؛ ماركينيوس، تياجو سيلفا، سمير سانتوس، ميليتاو، ألفيس، فاجنر، ساندرو وخورخي.

وضم تيتي في خط الوسط كلًّا من؛ كاسميرو، فابينيو، آرثر ميلو، آلان، باكيتا وكوتينيو، وفي الهجوم؛ نيمار، فينيسيوس، نيريس، فيرمينو، ريتشارليسون وبرونو هنريكي.