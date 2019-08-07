استعلم عن دعم حساب المواطن بعد تقديم موعده

المواطن - الرياض

خلال ساعات سيتم إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين بعد تقديم موعدها.

وكان من المُقرّر أن يتم إيداع الدفعة الـ21 من حساب المواطن يوم العاشر من شهر أغسطس الجاري لكن تم تقديمها ليصبح الموعد يوم غد الخميس الثامن من أغسطس.

ويُصرف دعم حساب المواطن حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط: هنا



من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتمّ إيداعها في شهر سبتمبر المقبل.

ويستمرّ التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى يوم العاشر من الشهر الجاري.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وشدّد حساب المواطن أكثر من مرة على أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد الرئيسي أو التابعين، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال الحساب والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.