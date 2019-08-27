استقالات جماعية تعصف بـ غرفة حائل

المواطن - حائل

قدّم عدد من أعضاء الغرفة الصناعية التجارية بحائل استقالاتهم من المنصب دون إبداء المزيد من الأسباب.

وحتى الآن تأكدت استقالات كل من سالم السيف، نبيل المعجل، عايد الدحيلان، سالم العميم.

وأعلن عدد من الأعضاء المستقيلين نبأ استقالتهم عبر حساباتهم الشخصية في تويتر حيث قال سالم محمد العميم : تقدمت صباح هذا اليوم لمعالي وزير التجارة والاستثمار باستقالتي من مجلس إدارة غرفة حائل وكذلك لجنة ريادة الأعمال متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

وقال سالم بن علي السيف: تقدمت اليوم لمعالي وزير التجارة والاستثمار أنا وبعض الزملاء بالاستقالة من عضويه مجلس إدارة غرفة حائل متمنين من الله التوفيق والعون لمن تبقى من الزملاء بالمجلس.

بدوره أعلن نبيل العمر استقالته قائلاً: تقدمت هذا اليوم إلى معالي وزير التجارة والاستثمار باستقالتي من عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بحائل متمنياً لجميع الزملاء التوفيق.

بدوره قال عايد الدحيلان: تقدمت اليوم لمعالي وزير التجارة والاستثمار بالاستقالة المسببة على أمل الموافقة عليها من عضوية مجلس إدارة غرفة حائل متمنياً من الله التوفيق والعون لمن تبقى من الزملاء بالمجلس، ونشكر كل من انتخبنا وتعاون معنا لخدمة عروس الشمال حائل.